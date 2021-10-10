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Звезды10 октября 2021 0:44

Когда актера в Большом театре убило декорацией, зрители смеялись и выкладывали видео

Евгения Кулеша вмяло в сцену, он умер моментально
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артиста Евгения Кулеша на сцене придавило двухтонной декорацией. Фото: Прокуратура Москвы

Артиста Евгения Кулеша на сцене придавило двухтонной декорацией. Фото: Прокуратура Москвы

Опера "Садко" в Большом театре помечена смертью. Прямо во время спектакля двухтонная декорация из металла и дерева придавила 37-летнего актера Евгения Кулеша на сцене. Он умер за считанные доли секунды. Шансов выжить под такой махиной не было. Тяжелая стенка в итоге вмяла несчастного в сцену.

Евгений Кулеш - актер миманса (группа артистов, участвующих в мимических массовых сценах. - Ред.).. Декорация придавила мужчине шею. От ужаса в жилах стынет кровь при виде того, как конструкция несется на артиста.

По словам очевидцев, Кулиш увозил тележку со сцены, как на него внезапно спустилась двухтонная декорация в виде дома. "Стоп! Стоп! Вызовите «скорую». Здесь кровь!" - заорали участники спектакля посреди песен и плясок. После этого был объявлен антракт, а позднее всем сообщили об отмене спектакля.

Люди в зале с интересом наблюдали за происходящим, снимали все на телефоны, выкладывали в блоги. "Один из главных героев, наверное, это был Садко, подошел к месту трагедии и сразу отошел, закрыв рот рукой! Было ощущение, что его сейчас стошнит", - пишет один.

Скорая приехала к Большому театру после гибели актера на сцене

Другие с хохотом постят видео. "Пришли в театр. И что же произошло. На актера упала декорация. Какая прелесть, - сокрушаются инстадивы.

Им вторит товарка: " В первый раз в Большом театре. Оперу оценить не получилось. Рухнули декорации..."

Да и третья с четвертой не отстают: "Оперу отменили, а меня - нет", "Очень красиво и трагично".

В Большом театре трагедию никак не комментируют. Евгений Кулеш служил в театре с 2002 года.

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