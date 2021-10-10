Фото с места крушения самолета L-410 в Татарстане появилось в сети

Появились первые фото с места его падения

В Татарстане потерпел крушение самолет L-410. Он исчез с радаров и перестал выходить на связь. В сети появились первые фото с места его падения.

Как сообщает МЧС России, на борту самолета находились 23 человека - парашютисты местного аэроклуба и экипаж.

"В 9:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолёта в Мензелинском МР. Пожарно - спасательные подразделения следуют к месту", - сообщают в МЧС.

Спасатели извлекли семерых пострадавших. Информация о состоянии остальных пассажирах уточняется - по данным РИА Новости, оба пилота погибли.

Let L 410 "Turbolet" - легкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. L-410 собран на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, предприятие выпускает до 20 таких летательных средств в год.