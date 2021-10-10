Самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Он эксплуатировался с 1987 года
Фото: REUTERS
Легкомоторный самолет Let L 410 "Turbolet" потерпел крушение в районе Мензелинска в Татарстане утром 10 октября 2021 года.
- Самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров утром в воскресенье.
- Let L 410 "Turbolet" - это легкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Собран на базе Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге.
- Самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Он эксплуатировался с 1987 года.
- Информация о находившихся на борту людях разнилась. МЧС сообщили о 23 пассажирах и членах экипажа, однако позже выяснилось, что они приняли одного из очевидцев за пострадавшего. В самолете же находились 22 человека.
- Вскоре появились сообщения о жесткой посадке самолета. Жители Мензелинска увидели дым.
- Самолет загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить, передает "Интерфакс".
Утром 10 октября 2021 года под Мензелинском в Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами на борту
- При крушении самолета погибли 16 человек, среди которых два пилота, сообщил помощник главы Минздрава РФ.
- Изначально ТАСС сообщил о 19 погибших, но информация не подтвердилась. Прибывшие на место крушения сотрудники МЧС извлекли из-под обломков семерых выживших парашютистов. Их доставили в Мензелинскую ЦРБ.
Предварительная причина крушения, по данным источника "Интерфакса" - отказ техники. Пилот пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю был слишком сильным.
По версии же заслуженного пилота России Юрия Сытника, в крушении виноваты сами члены экипажа. По словам очевидцев, самолет летел с задранным носом и опущенной хвостовой частью. Юрий Сытник пояснил, что воздушное судно, вероятно, потеряло скорость и попало во второй режим — это неуправляемое снижение.
- И там все происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолета, а экипажа, — заявил Сытник в комментарии сайту телеканала "360".
Сайт kp.ru публиковал фотографии и видео с места авиакатастрофы, предоставленные очевидцами трагедии и МЧС России.
- Продолжается деблокада расплющенного воздушного судна.
- Вертолет Ми- 8 МЧС России со спасателями на борту следует на место жесткой посадки самолета.
Следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета в Татарстане.
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