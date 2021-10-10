Пилот разбившегося в Татарстане самолета пытался его посадить

При крушении самолет разломился на две части. Фото: МЧС России

Пилот потерпевшего крушение в Татарстане L-410 пытался исправить ситуацию и посадить самолет. У него не получилось сделать это из-за сильного удара о землю при жесткой посадке, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - заявил инсайдер.

Упавший в Татарстане самолет эксплуатировался с 1987 года, он служил как самолет для вылетов на прыжки с парашютом. Причиной крушения мог стать отказ техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье 10 октября, около 9:23 утра, МЧС поступило сообщение о жесткой посадке самолета L-410 в Татарстане. На борту было 23 пассажира. По данным источника сайта kp.ru, в результате трагедии погибли 15 человек, в числе которых оба пилота.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что упавший самолет после крушения загорелся и разрушился. Огонь удалось быстро потушить, сам L-410 разломился пополам.