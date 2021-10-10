Число погибших при крушении самолёта в Татарстане увеличилось до 15 человек

Причиной катастрофы могли стать проблемы с техникой. Фото: МЧС РФ

В МЧС предоставили обновленные данные по количеству жертв крушения самолета L-410 в Татарстане. По данным ведомства, в результате трагедии погибли 15 человек.

Отмечается, что всего в самолете было 23 человека - два пилота и 21 пассажир. Оба члена экипажа погибли. L-410 использовался в качестве самолета, на котором парашютистов доставляют на высоту прыжка.

Как ранее писал сайт kp.ru, пилот потерпевшего крушение в Татарстане L-410 пытался исправить ситуацию и посадить самолет. У него не получилось сделать это из-за сильного удара о землю при жесткой посадке.

По предварительной информации, упавший в Татарстане самолет эксплуатировался с 1987 года. Причиной крушения мог стать отказ техники. Официально эти данные пока не подтверждались, в МЧС не говорили о том, что могло привести к крушению L-410 10 октября.