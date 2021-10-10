Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

Приказ подписал президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Юрия Метелева. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 10 октября.

"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - сообщается в приказе.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Напомним, что Метелев был поставлен на эту должность в 2018 году, указ о его назначении тогда также подписывал лично Владимир Путин. На посту замруководителя Россотрудничества Метелев занимался гуманитарной поддержкой россиян за рубежом, укреплением гуманитарных связей и продвижением российской культуры.

Как ранее писал сайт kp.ru, советника Путина Владимира Васильева и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову "освободили от должности" приказом президента Владимира Путина в конце сентября. Причина в их избрании депутатами Госдумы.