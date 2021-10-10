Четверо пассажиров разбившегося в Татарстане самолета готовились прыгнуть с парашютом впервые

Причиной падения могла стать поломка техники или попадание в двигатель птиц. Фото: очевидцы

На борту самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане 10 октября, было несколько новичков, которые готовились прыгать с парашютом в первый раз. Об этом рассказал инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

По словам Шипорова, свой первый прыжок собирались совершить четверо пассажиров. L-410 использовался в качестве самолета, который доставляет парашютистов на нужную высоту. В рухнувшем самолете находилось два пилота и двадцать человек пассажиров.

Предполагая, почему могла произойти трагедия, Шипоров говорит, что пилоты имели большой опыт и потому причиной падения мог стать, вероятнее всего, отказ техники или попадание в турбины птиц.

"У нас образцовый аэроклуб. Все пилоты опытные. Они либо военные в прошлом, либо вот Саша Зыков был пилотом гражданской авиации. А Беляев – бывший военный. Это отказ техники, однозначно. Два двигателя отказать в раз не могут. Может, птица попала. Если, например, попали в гусей, то гусь просто самолёт уронит", - подчеркнул Шипоров в разговоре с изданием "Подъем".

Он отметил, что лично проводил инструктажи по аварийному покиданию самолета. И если бы пассажиры смогли, они бы покинули судно, предполагает Шипоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пилот потерпевшего крушение в Татарстане L-410 пытался исправить ситуацию и посадить самолет. У него не получилось сделать это из-за сильного удара о землю при жесткой посадке.