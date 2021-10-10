Механик рассказал про упавший в Татарстане самолет: "Пригнали разобранный. Я его восстанавливал"

Самолеты L-410 только в 2021 году стали участниками нескольких авиакатастроф. Фото: МВД России

Механик Шамиль Мозаффаров рассказал о разбившемся в Татарстане самолете L-410, на борту которого было двое пилотов и двадцать пассажиров, готовившихся сделать прыжок с парашютом. По словам мужчины, он лично занимался обслуживанием воздушного судна и на момент его работы в Мензелинском аэроклубе самолет находился в нормальном состоянии.

Как отметил Мозаффаров, L-410 прибыл в аэроклуб из Саратова в разобранном виде.

"Я перебирал его. Он разобранный был: без двигателей, без всего. Я ковырялся в нем, восстанавливал. Самолет нормальный, причины не знаю, почему он упал", - рассказал механик

Мозаффаров отметил, что ручается не только за проделанную им работу, но и за опытность пилотов, которые управляли L-410. По данным МЧС, оба они погибли. Пилот Александр Зыков ранее возил людей на гражданских бортах, а Михаил Беляев является бывшим военным летчиком.

"Они были хорошие друзья. Веселые общительные ребята", - рассказал Мозаффаров Daily Storm.

Он также отметил, что для самолетов данной модели крушение - не новость. Только в 2021 году L-410 стали участниками нескольких аварий. По мнению Мозаффарова, причина в том, что воздушные судна уже отработали свой ресурс, а ремонтировать их слишком дорого - для этого нужно посылать самолет производителю в Чехию. Поэтому их чинят на заводах в России, чтобы экономить деньги, отметил механик.

Как ранее писал сайт kp.ru, на борту самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане 10 октября, было несколько новичков, которые готовились прыгать с парашютом в первый раз. В результате трагедии из 22 человек на борту в живых остались только 6.