Президент Чехии Милош Земан госпитализирован

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован. Точная причина, почему главе государства понадобилась срочная медицинская помощи, не называется.

По словам пресс-секретаря президента, Земана доставили в Центральный военный госпиталь Праги. Как пишет Independent, 10 октября у главы государства должно было пройти телеинтервью в прямом эфире, но его отменили по причине "проблем со здоровьем".

Отмечается, что месяцем ранее Земана поместили в больницу на восемь дней, а в его офисе заявили, что он страдает обезвоживанием и легким истощением.

Напомним, Милош Земан занимает пост президента Чехии уже 8 лет. В 2013 году он был избран на первый срок, в 2018 году - на второй.

Президенту Чехии на данный момент 77 лет. В 2015 году у Земана был диагностирован диабет, из-за чего ему пришлось изменить своим пагубным привычкам - президент не скрывает, что любит курить и пить чешский алкогольный травяной ликер. В 2021 году из-за больных ног, - у президента стопная невропатия, - Земан был вынужден начать передвигаться в инвалидном кресле.