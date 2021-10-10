Сбой в работе "ВКонтакте" произошел 10 октября 2021

В числе проблем называют нестабильную работу веб-сайта Фото: REUTERS

Пользователи "ВКонтакте" в воскресенье, 10 октября, столкнулись со сбоем в работе социальной сети. Об этом сообщает портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени.

Пользователи социальной сети замечают нестабильную работу веб-сайта (48%), проблемы в работе приложения (33%), и плохое подключение сервера (19%).

В пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что массового сбоя не зафиксировано.

"Все сервисы и продукты „ВКонтакте“ работают, - уточнил представитель соцсети. - У некоторых пользователей кратковременно медленнее загружались сообщения — это был временный эффект, который мы оперативно исправили".

Примечательно, что 10 октября "ВКонтакте" празднует свое 15-летие, а ее создатель Павел Дуров отмечает день рождения.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 октября проблемы в работе испытали большинство популярных социальных сетей и сервисов. Среди них Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, WhatsApp, "ВКонтакте", а также приложение для создания и публикации коротких видео TikTok и многие другие. У большинства из них сбои в работе начались около 21:00 по московскому времени.