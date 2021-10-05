Downdetector назвал сбой в работе Facebook самым крупным в истории соцсети

В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний сбой в работе Facebook стал самым крупным в истории этой социальной сети с момента ее создания юным американским студентом Марком Цукербергом в феврале 2004 году. Об этом сообщил сервис Downdetector, который в режиме онлайн отслеживает неполадки на популярных ресурсах в Интернете.

«Сбой в работе Facebook [...] стал крупнейшим сбоем, который мы в Downdetector когда-либо видели, поступило более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира», - говорится в сообщении на странице сервиса в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывают проблемы в работе, причина которых пока неизвестна. На данный момент соцсеть недоступна для пользователей уже седьмой час.

Сообщалось также, что работники компании Facebook столкнулись с неожиданной трудностью – из-за того, что перестали работать их электронные пропуска, они физически не могут попасть в офисы, чтобы оценить масштабы проблемы.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).