США исключили часть россиян из списка санкций в обмен на визит Нуланд в Москву

Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, запланированный на 11-13 октября. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу, - констатировала Захарова. - Они включали российских представителей, международников с свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах".

При этом конкретные имена людей, с которых сняли санкции, Захарова не назвала. Представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что визит Нуланд в Москву – это инициатива Вашингтона.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время своего визита в Москву заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, в частности, проведет переговоры со своим российским коллегой – заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.