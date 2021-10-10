Нуланд в Москве проведет переговоры с замглавы МИД России Рябковым

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прилетит в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время своего визита в Москву заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, в частности, проведет переговоры со своим российским коллегой – заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Об этом в субботу, 9 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она будет встречаться и по линии министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры», - сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы», - добавила Мария Захарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-служба госдепартамента США сообщила, что заместительница Энтони Блинкена по политическим делам намерена 11 октября 2021 года отправится в Москву, чтобы обсудить некоторые вопросы двусторонних отношений, а также проблемы регионального и мирового масштаба.

Позже Мария Захарова подтвердила визит Виктории Нуланд в Москву 11-13 октября, указав, что поездка замгоссекретаря США в российскую столицу была согласована по просьбе американской стороны.

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