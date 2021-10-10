В ВОЗ считают, что мир прошел больше половины пути борьбы с коронавирусом

Малый охват населения вакцинацией увеличивает риск возникновения новых штаммов COVID-19 Фото: REUTERS

Если сравнивать путь борьбы с коронавирусом с марафоном, то человечество скоро пройдет 60% дистанции, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, отвечая на вопрос швейцарского журналиста. Об этом сообщает издание SonntagsBlick.

"Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро придем на финиш, это не так", - констатировала эксперт, отметив, что впереди еще много препятствий и возможны неожиданные повороты.

Среди таких рисков Сваминатан назвала новые мутации коронавирусной инфекции. По ее словам, особенно велик риск возникновения опасных штаммов вируса там, где низкий уровень иммунизации. Например, в Африке, по ее словам, вакцинированы от COVID-19 только 4% населения.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что пандемия коронавируса сохранится на протяжении года как минимум.