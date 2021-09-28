Инфекционист Тимаков ожидает, что пандемия продлится еще минимум год

Прежде, чем принимать решения и делать прогнозы, надо посмотреть на заболеваемость весной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия коронавируса сохранится на протяжении года как минимум, спрогнозировал в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, прежде, чем говорить об отмене антиковидных ограничений, следует проанализировать весеннюю заболеваемость в 2022 году.

На основании исследований уже станет понятно, насколько серьезные изменения претерпел коронавирус и как он адаптируется к принятым против него мерам, отметил специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, иммунолог Николай Крючков назвал семь категорий вакцинированных людей, которые больше рискуют подхватить коронавирус. По словам эксперта, вакцина защищает в первую очередь от тяжелых осложнений ковида, но заболеть и заразить окружающих шансы есть.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал использовать опыт, полученный во время пандемии коронавируса, чтобы создать алгоритм действий на будущее.