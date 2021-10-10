Украинцы устроили акцию протеста у дома президента Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Группа украинцев устроила акцию протеста в Конча-Заспе рядом с резиденцией президента страны Владимира Зеленского в воскресенье, 10 октября, сообщает "Украинская правда".

Приблизиться к собственности главы государства у демонстрантов не вышло – въезд в резиденцию защищают порядка 200 силовиков.

Плакатов тоже нет, потому что их изъяли полицейские, заявил один из организаторов мероприятия Виктор Трегубов. Точное число участников он не назвал, уточнив, что приехали на "паре десятков авто".

По его словам, украинцы собрались, чтобы "передать привет Зеленскому" "за использование полиции для кражи плакатов, за уничтожение корпоративной реформы и за все те поводы, по которым мы еженедельно выходим на демонстрации".

Как ранее писал сайт kp.ru, в этот же день на Украине протестующие предприняли несколько попыток взять штурмом виллу бывшего президента страны Петра Порошенко. Волнения спровоцировало объявление украинскому оппозиционеру Виктору Медведчуку нового подозрения в госизмене и cодействии террористической организации.