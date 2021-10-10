Президент Сербии попросил Путина о самой низкой цене на газ в Европе

Александар Вучич надеется, что Сербия получит газ по самой низкой в Европе цене Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о максимально низкой цене на газ для страны. Об этом сербский политик заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде.

"Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе", - рассказал Вучич.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вучич заявил, что Сербия ведет переговоры о новом долгосрочном контракте с "Газпромом". Сербский лидер отметил, что хотел бы закупать газ по прежней цене - 270 долларов за тысячу кубических метров.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Позже стоимость газа достигла 1 900 долларов, затем упала почти 1 700 долларов за тысячу кубов.