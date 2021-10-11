Медведев считает, что говорить с нынешними властями Украины бесполезно, надо дождаться «вменяемых»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пытаться выстраивать какие-то отношения и вести диалог с нынешними властями Украины бесполезно, надо дождаться «вменяемых»

Такую точку зрения он изложил в своей статье для газеты «Коммерсант» под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Автор разделил материал на пять пунктов, обозначенных им как «пять коротких полемических тезисов».

В частности, зампред Совбеза указывает, что не видит смысла в переговорах с киевскими властями, поскольку у руля в бывшей советской республике сейчас стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию. Дмитрий Медведев отмечает, что «встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации?»

И сам же на него отвечает: «А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны […], а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией».

«Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», - подытожил Медведев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в интервью немецким журналистам он сказал, что украинцы вполне могли бы развивать отношения с Евросоюзом и без госпереворота в 2014 году.