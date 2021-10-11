В Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус легче переносят те, кто при контакте с больным был в маске

Оказывается, коронавирус легче переносят те, кто при контакте с больным был в маске Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один аргумент в пользу ношения масок в многолюдных местах привела замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она сообщила, что в случае заражения коронавирусом заболевание COVID-19 будет протекать легче и пациент выздоровеет быстрее, если при контакте с больным человек был в маске, а потом прополоскал горло, вымыл руки и лицо.

«В организм попадет меньшая доза (вируса – прим. ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», - пояснила врач в беседе с РИА Новости.