Роспотребнадзор сообщил, что в среднем коронавирус длится 11 дней

Врачи Роспотребнадзора сообщили, что в среднем коронавирус длится 11 дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи Роспотребнадзора сообщили, что средняя длительность коронавирусной инфекции составляет 11 дней.

Как рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, коронавирус может длиться 28 дней, но после 14 дней болезнь связана с различными осложнениями.

- В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше, — приводит слова специалиста РИА Новости.

В ведомстве также рассказали, что длительность болезни зависит от того, насколько своевременно и правильно лечится болезнь. При этом у вакцинированных болезнь длится гораздо меньше.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что если сравнивать путь борьбы с коронавирусом с марафоном, то человечество скоро пройдет 60% дистанции. Она отметила, что впереди еще много препятствий и возможны неожиданные повороты. Среди таких рисков Сваминатан назвала новые мутации коронавирусной инфекции. По ее словам, особенно велик риск возникновения опасных штаммов вируса там, где низкий уровень иммунизации. Например, в Африке, по ее словам, вакцинированы от COVID-19 только 4% населения.