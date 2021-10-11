Мария Захарова назвала неприемлемыми слова премьера Албании об объединении с Косово Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала неприемлемыми слова албанского премьер-министра Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

- Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Рамы об объединении Албании и Косово, — заявила Захарова.

По ее словам, подобные высказывания "грубо противоречат положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе". Захарова выразила надежду, что западные сторонники проекта Косово адекватно отреагируют на "эту откровенную провокацию".

Ранее Мария Захарова прокомментировала новость об открытии Центра операций по Китаю в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов Америки. Она отметила, что методы борьбы США с геополитическими угрозами в 21 веке напоминают стратегии времен Холодной войны. Она сообщила, что в релизе наравне с Китаем, терроризмом и Ираном упоминается и Россия. По мнению Захаровой, глубина анализа специалистов ЦРУ "не позволяет окунуться в него с головой".