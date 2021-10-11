Платежная система Visa отказалась от претензий к Wildberries из-за комиссий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная платежная система Visa отказалась от претензий к онлайн-ретейлеру Wildberries из-за комиссий

- Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa, — цитирует сообщение представителя платежной системы РБК.

В Wildberries подчеркнули, что компания действовала в соответствии с законодательством, так как всего лишь предоставляла скидки в 2% для пользователей российских платежных систем "Мир", SberPay и Системы быстрых платежей.

Напомним, в августе 2021 года Visa направила в банки-эквайеры, которые работают с российским интернет-магазином Wildberries, письмо, в котором попросила расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий для иностранных платежных систем. Представители Visa также предупредили о штрафах в случае проведения транзакций с наценкой по картам.