Избитый в метро москвич Роман Ковалев рассказал, куда потратит два миллиона рублей

Ранее избитый в метро москвич Роман Ковалев рассказал "Газете.ru", куда потратит два миллиона рублей, которые ему пообещал выплатить мэр российской столицы Сергей Собянин Фото: мэрия Москвы

Ранее избитый в метро москвич Роман Ковалев рассказал "Газете.ru", куда потратит два миллиона рублей, которые ему пообещал выплатить мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, он был шокирован решением властей.

"Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться. Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала" — рассказал пострадавший изданию.

Молодой человек рассказал, что "выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать". Ковалев также поблагодарил за поддержку и теплые слова, сообщает "ФАН".

Ранее "Ридус" сообщал, что подозреваемым в избиении пассажира московского метро предъявлено обвинение. Изначально в полиции возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело троих отморозков переквалифицировали на более тяжкие статьи - им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями "Покушение на убийство" и "Угроза применения насилия в отношении представителей власти".