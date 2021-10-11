В России выявлено 29 409 случаев заражения коронавирусом 11 октября 2021 года

В России выявлено 29 409 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 29 409 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 804 774 случая.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 29 409 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2608 (8,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 5 002 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 931 случай. Тройку замыкает Московская область (2 184).

Также за сутки было зафиксировано 957 смертей. Еще 15 460 россиян выписали из больницы.

Напомним, французские ученые выяснили, что прививка от коронавирусной инфекции на 90% снижает риск госпитализации. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом "дельта" - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50 - 75 лет. Местные издания уточняют, что исследование подтверждает данные из США, Великобритании и Израиля. Однако французские ученые подчеркнули, что их исследование глобальнее. Специалисты проанализировали данные с декабря 2020 года и сравнили информацию по 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 лет и 11 миллионов тех, кто не делал прививку.