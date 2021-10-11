Анна Попова заявила о риске распространения чумы из-за изменения климата Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте риска распространения чумы на фоне изменения климата.

- Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня, — сказала Попова в разговоре с журналистами.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 29 409 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 804 774 случая. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 5 002 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 2 931 случай. Тройку замыкает Московская область (2 184). Также за сутки было зафиксировано 957 смертей. Еще 15 460 россиян выписали из больницы.