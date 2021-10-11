Евросоюз продлил санкции за химоружие до 16 октября 2022 года

ЕС продлил на год санкционный режим по применению химического оружия Фото: REUTERS

Евросоюз продлил на год действие механизма, в рамках которого он вводит санкции против тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за распространение и применение химического оружия.

- Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года. Нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку, — говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее десять европейских стран выступили за включение атомной энергетики в созданный Еврокомиссией список отраслей, которые способствуют уменьшению вреда окружающей среде. Об говорится в статье, опубликованной в газете Figaro. Авторами статьи выступили премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии. Как отмечается в статье, пока нет научных доказательств тому, что атомная энергетика вреднее, чем другие отрасли, включенные в "зеленый" список. Авторы выразили мнение, что это доступный и стабильный источник энергии, который защитит страны от колебаний цен на газ.