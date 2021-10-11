Вирусолог предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации

Александр Лукашев сравнил отказ от вакцинации с вредными привычками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За уклонение от вакцинации следует ввести ежемесячный штраф, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По словам эксперта, лечение одного пациента с коронавирусом обходится системе здравоохранения примерно в 200 тысяч рублей, а если считать косвенный ущерб, то сумма может достигать 500 тысяч рублей.

"Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий", - констатировал Лукашев, сравнив штраф за уклонение от вакцинации с акцизами на алкоголь и сигареты, из-за которых людям приходится платить больше за свои вредные привычки.

Вирусолог отметил, что с учетом потенциального ущерба размер штрафа в 5 тысяч рублей в месяц "вполне адекватен".

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.