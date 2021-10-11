Иммунолог Жемчугов дал советы, как снизить риск заразиться COVID-19 при контакте с заболевшим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал советы, которые помогут минимизировать риск заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим.

Сегодня далеко не каждого госпитализируют в больницу с положительным результатом на ковид. Если у одного из членов семьи подтвердилась болезнь, но человек остался на домашнем лечении, то нужно соблюдать определенные меры безопасности.

Регулярно открывать окна и проветривать помещения, но при этом следить, чтобы больного не простудило сквозняком. Так концентрация вирусных клеток в помещении будет снижаться.

Влажная уборка должна делаться со средством, содержащим хлор. Раствором нужно обрабатывать все поверхности. Это тоже снизит концентрацию вирусов.

Все члены семьи должны ходить в масках, которые нужно регулярно менять. После каждого контакта с пациентом умывать лицо и тщательно мыть руки с мылом.

- Тогда мы убережем членов семьи от заражения в большей степени. По крайней мере, человек может легко перенести, если он получит мало вирусов и люди молодые, - пояснил иммунолог в беседе с RT.

По данным на 11 октября 2021 года за минувшие сутки в России зафиксировано 29 409 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 804 774 случая, такие данные приводит оперштаб, пишет ФАН.

Во многих регионах снова вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест. С 11 октября система контроля начнет работать в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Сахалинске, Курской и Архангельской областях, сообщает газета "Известия".