Переговоры Козака и Нуланд пройдут в Москве 13 октября 2021 года

Переговоры Дмитрия Козака и Виктории Нуланд пройдут 13 октября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак проведет переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября 2021 года в Москве.

- Встреча подтверждена на 13 октября, — цитирует ТАСС свой источник в администрации президента России.

12 октября Нуланд встретится с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Напомним, сегодня, 11 октября, Нуланд прибудет в Москву, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов. После визита в Москву Виктория Нуланд 14 октября посетит Ливан, где встретится с "представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в следующем году". А на следующий день, 15 октября, заместитель госсекретаря США отправится в Лондон, "где встретится с должностными лицами высокого ранга по ряду глобальных вопросов".