Нуланд посетит Москву 11 октября

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена 11 октября 2021 года отправиться в Москву, чтобы обсудить некоторые вопросы двусторонних отношений, а также проблемы регионального и мирового масштаба. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства говорится, что замгоссекретаря 11 октября отправится в столицу России, «чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

После визита в Москву Виктория Нуланд 14 октября посетит Ливан, где встретится с «представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в следующем году». А на следующий день, 15 октября, заместитель госсекретаря США отправится в Лондон, «где встретится с должностными лицами высокого ранга по ряду глобальных вопросов», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре Нуланд побывала на Украине, выступила на форуме в Киеве.

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