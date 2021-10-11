Боррель заявил, что Евросоюзу потребуется больше российского газа

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Евросоюз желает получить большие объемы российского газа, чем планировалось изначально, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, - констатировал Боррель. - А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение".

Он также выразил мнение, что бьющие рекорды цены на газ связаны с желанием Москвы ускорить процесс сертификации "Северного потока-2".

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Евросоюза обсуждают возможность совместных закупок газа и его хранения несколькими странами содружества. Таким образом Брюссель хочет решить проблему с биржевыми ценами на газ в Европе, резкий рост которых наблюдался на этой неделе. Еврокомиссия намерена изучить варианты введения налоговых льгот и прямой поддержки тех стран, кого наиболее сильно коснется энергетический кризис.