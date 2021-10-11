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Здоровье11 октября 2021 12:56

Минздрав РФ разрешил клинические испытания вакцины "КовиВак" на добровольцах старше 60 лет

Участниками станут 250 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Исследования пройдут на базе трех научных центров

Исследования пройдут на базе трех научных центров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, сообщает ТАСС.

В испытаниях примут участие 250 человек. Они пройдут на базе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в Москве, государственном медицинском университете имени академика Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области.

Напомним,"КовиВак" был зарегистрирован в феврале 2021 года. Вакцина является инактивированной, то есть, в ней используется сам вирус COVID-19 после обезвреживания. Иммунитет после вакцинации этим препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, указанная вакцина от коронавирусной инфекции эффективна против COVID-19 на 98,4%, заявили в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.