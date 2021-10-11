В Кремле назвали нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации

Дмитрий Песков назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нереальным введение штрафов за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев выразил мнение, что за уклонение от вакцинации следует ввести ежемесячный штраф. По словам эксперта, лечение одного пациента с коронавирусом обходится системе здравоохранения примерно в 200 тысяч рублей, а если считать косвенный ущерб, то сумма может достигать 500 тысяч рублей. Вирусолог отметил, что с учетом потенциального ущерба размер штрафа в 5 тысяч рублей в месяц "вполне адекватен".

- Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин, — сказал Песков в разговоре с журналистами.