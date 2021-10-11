У Кремля нет информации о якобы задержанных в Турции россиянах

У Дмитрия Пескова нет информации о якобы задержанных в Турции россиянах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы задержанных в Турции гражданах России.

- Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, наверное, мы или уже получили по дипканалам или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее появилась информация, что турецкая полиция задержала шесть иностранных граждан с паспортами Российской Федерации. Их подозревают в шпионаже. Операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается. Задержанные планировали нападение на иностранцев, чтобы получить секретные сведения. Пока неизвестно, являются документы настоящими или поддельными, уточнил телеканал.