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Здоровье11 октября 2021 13:39

В Кремле заявили о стремительном сокращении свободных мест в ковидных госпиталях России

Пресс-секретарь президента отметил, что в регионах в связи с этим принимают меры
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во многих регионах России стремительно сокращается количество свободных койкомест в ковидных госпиталях, заявил журналистам в понедельник, 11 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная", - констатировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у регионов уже есть наработанный опыт действий в таких ситуациях. Поэтому региональные власти уже знают, в каком количестве разворачивать резервные койкоместа и какие дополнительные антиковидные меры принимать.

"Главная задача - это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать, и люди могли дальше зарабатывать деньги", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки. По словам представителя Кремля, уже сделано самое главное – у россиян есть возможность спасти жизни путем вакцинации.