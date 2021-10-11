В Кремле заявили о стремительном сокращении свободных мест в ковидных госпиталях России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во многих регионах России стремительно сокращается количество свободных койкомест в ковидных госпиталях, заявил журналистам в понедельник, 11 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная", - констатировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у регионов уже есть наработанный опыт действий в таких ситуациях. Поэтому региональные власти уже знают, в каком количестве разворачивать резервные койкоместа и какие дополнительные антиковидные меры принимать.

"Главная задача - это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать, и люди могли дальше зарабатывать деньги", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки. По словам представителя Кремля, уже сделано самое главное – у россиян есть возможность спасти жизни путем вакцинации.