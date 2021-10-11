Песков заявил, что Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

Владимир Путин давно взял в свои руки борьбу с коронавирусом в России
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Президент России Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки, заявил журналистам в понедельник, 11 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, уже сделано самое главное – у россиян есть возможность спасти жизни путем вакцинации.
Представитель Кремля уточнил, что высокая смертность среди больных коронавирусом в России связана с тем, что уровень вакцинации "непозволительно низкий".
Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, и она продолжает ухудшаться. По его словам, в настоящее время под наблюдением российских врачей находятся свыше миллиона пациентов с коронавирусом.
По словам Мурашко, озабоченность вызывает ситуация с COVID-19 в Подмосковье, Новгородской, Ульяновской, Ивановской, Ярославской, Курганской областях, а также Мордовии, Ингушетии и Красноярском крае.