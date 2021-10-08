Новая гонка вооружений: Спровоцирует ли гиперзвук ядерную войну

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние несколько недель все будто помешались на гиперзвуковом оружии. Сначала Пентагон отрапортовал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, потом КНДР шокировал весь мир запуском своего «ответа Чемберлену». Буквально на днях и российское министерство обороны доложило о первом испытательном пуске нашей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Что вообще происходит и с чего такой хайп? Об этом KP.ru поговорил с одним из лучших экспертов по гиперзвуку – научным сотрудником ИМЭМО РАН и сооснователем телеграмм-канала «Ватфор» Дмитрием Стефановичем.

АВАНГАРДНЫЙ КИНЖАЛ

- Давайте сначала разберемся: что такое гиперзвуковое оружие?

- Если говорить об более-менее общепринятом определении, то под этим термином мы подразумеваем оружие, которое превышает скорость звука в 5 раз (5 и более чисел Маха), и при этом может маневрировать на такой скорости внутри атмосферы, а не только в космосе. При этом надо понимать, что многие образцы современного вооружения, например, «традиционные» межконтинентальные баллистические ракеты и даже оперативно-тактические ракетные комплексы на отдельных участках своей территории способны разгоняться до больших скоростей, но вот возможность маневра у них ограничена.

- Какие гиперзвуковые ракеты есть у России на сегодняшний день?

- У нас приняты на вооружение два комплекса – «Авангард» (планирующий крылатый блок, запускаемый с помощью межконтинентальной баллистической ракеты) и «Кинжал» (гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, предназначенная для запуска с самолетов против наземных и надводных объектов). Завершает испытания ракета морского базирования «Циркон», и, видимо, на ранних этапах находятся «Гремлин» и «Острота». Последние две – это крылатые ракеты «воздух-поверхность» для тактической авиации, но по данным боеприпасам открытой информации пока очень мало.

- Как же Россия все-таки смогла опередить США в «гиперзвуковой гонке»? Ведь мы фактически потеряли целое десятилетие во время развала 1990-х годов.

- Все дело в том, что сами американцы, видимо, не слишком активно вели исследования по этой теме после распада СССР. С окончанием глобального геополитического противостояния в Вашингтоне, естественно, не прекратили разработку нового типа вооружений, но инвестировали в него в обычном режиме, без спешки. А куда торопиться, если основного противника уже нет? В России же после объявления США о выходе из договора по ПРО в 2001 году возникли серьезные опасения в связи с возможностями американской противоракетной обороны. Понятно, что и сейчас их ракеты не представляют никакой угрозы нашим РВСН, но в военном планировании традиционно закладываются на худший возможный сценарий. Кто знает, но что будут способны системы Пентагона через 20-30 лет? Чтобы не остаться за бортом с 2000-х годов наш ОПК и начал возрождение советских проектов, подчеркиваю – это была ответная мера на модернизацию американской ПРО. Для примера скажу, что в СССР уже имелся проект межконтинентальных баллистических ракет с планирующим крылатым блоком «Альбатрос», в рамках которого даже было произведено несколько испытательных пусков. Вот на этой базе и шла планомерная, поддерживаемая государством работа, поэтому и удалось добиться подобных результатов.

ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

- А наши заокеанские коллеги? Как у них обстоят дела с гиперзвуком?

- После объявление о наличии у России подобного типа оружия в США резко активизировалась разработка собственного ответа, причем у них есть довольно много проектов на различных этапах разработки и испытаний. Например, демонстратор гиперзвуковых ракет - проект DARPA - малогабаритное авиационное средство поражения, адаптированное к применению в том числе и с самолетов оперативно-тактической авиации. Стоит отметить и проект ARRW, фактически, малогабаритный глайдер авиационного базирования, однако по нему также прогресс оставляет желать лучшего. В части наземных образцов следует упомянуть армейский комплекс LRHW, под который уже начато развертывание инфраструктуры и подготовка расчетов. Впрочем, надо понимать, что не только США включились в гонку за гиперхайп, последний пример - КНДР. Китай вовсю объявляет о разработке собственных гиперзвуковых ракет и уже поставил на дежурство сухопутный комплекс средней дальности Дунфэн-17, во Франции планируют сделать гиперзвуковыми следующее поколение крылатых ракет воздушного базирования с ядерными боеголовками ASN4G. Плюс Австралия, Индия и Япония имеют определенные наработки по этой проблеме. Так что сейчас это очень модная тема и разработкой подобного оружия, скорее всего, займутся все значимые игроки. При этом опять возникает противостояние брони и снаряда, то есть сейчас все бросаются делать оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты. Каким образом это будет реализовано и когда – большой вопрос, но работы в этом направлении уже ведутся.

- Некоторые воспринимают гиперзвуковые ракеты как некоторое супероружие, которое невозможно остановить и с помощью которого можно в одиночку выиграть войну…

- С учетом того ажиотажа, который возник после публичных новостей о гиперзвуке, многие люди, переоценивают важность этого типа вооружений. На сегодняшний день у гиперзвука пока еще много недостатков. Главная особенность, о которой многие забывают, это то, что сама ракета не все время летит с огромной скоростью. На подлете к цели скорость гиперзвуковой ракеты даже ниже, чем у обычной МБР, да к тому же облако плазмы осложняет ее обнаружение и сопровождение с помощью радаров, но на инфракрасных датчиках она светится весьма сильно. В то же время нельзя отрицать, что способность маневрировать на высоких скоростях делает нетривиальной задачей перехват гиперзвуковой ракеты, да и расчет ее точки падения тоже

СЕРЕБРЯННАЯ ПУЛЯ С ЯДЕРНОЙ НАЧИНКОЙ

- А как отразится гиперзвук на нашем ядерном потенциале? Американского ПРО можно уже не бояться?

- Дело в том, что гиперзвуковое оружие в политическом плане представляет некоторую проблему из-за того, что, теоретически, оно может нести любой боезаряд. То есть, когда системы обнаружения фиксируют запуск подобной ракеты, то противник не знает, летит ли к нему обычная головная часть или ядерная, а решение на ответный удар принимать надо. Вот и возникает дилемма – как поступать? При этом хочу обратить внимание, что Россией гиперзвуковые системы заявляются в основном как носители для ядерного оружия, так что у нас недомолвок нет. В то же время США планируют использовать их для нанесения ударов исключительно обычными боезарядами. У Пентагона в свое время была (да и остается в несколько видоизмененном виде) концепция «Быстрый глобальный удар», которая предусматривала нанесение удара в любой точке планеты в течение 1 часа обычными боезарядами. Для таких задач гиперзвуковое оружие подходит идеально, хотя это весьма опасно с точки зрения ядерной стабильности, о чем Штатам неоднократно напоминали.

Плюс к этому использование гиперзвука несет угрозу того, что руководство страны всегда будет жить под страхом попасть под быстрый «хирургический» удар со стороны противника: несколько минут – и правительство уничтожено парой ракет. Впрочем, тут есть и позитивное влияние. Возьмем, например, гиперзвуковую ядерную боеголовку. Она летит дольше обычной головной части баллистической ракеты, при том, что возможности по преодолению ПРО у нее больше. То есть мы можем выстрелить таким боезарядом, а потом иметь запас времени, чтобы связаться с противником и попытаться загасить конфликт. Если удалось, то ракету можно самоликвидировать или направить в пустынную местность или отдаленный участок мирового океана. Правда, в приведенном мною варианте не учитывается такой нюанс, как поддержание связи с гиперзвуковым боезарядом. Дело в том, что боеголовка из-за высоких скоростей создает вокруг себя «облако» плазмы из разогретого воздуха, а задача осуществления радиосвязи через плазму пока еще достоверна не решена. Возможно, что будут какие-то другие варианты, например, в конце полета ракета будет выныривать из атмосферы и тогда станет возможным подать ей сигнал, может сейчас разрабатывается какая-то другая схема. В любом случае, подобные технологии сейчас являются прорывными и даже если они есть, то являются гостайной.

- Если у всех стран появится гиперзвук, как это изменит ситуацию в мире?

- Сомневаюсь, что это оружие станет в ближайшем будущее доступно всем странам, ведь оно довольно дорогое. Но то, что главные военно-политические державы мира постараются получить свои собственные варианты этого типа вооружений, это бесспорно. В итоге нас будет ждать новая гонка вооружений, пусть и с акцентом на качество, а не количество. Одни страны будут пытаться разработать свой гиперзвук, другие – изобретать защиту от него. Плюс к этому возникнут уже упоминавшиеся проблемы определения, несет ли ядерное оружие та или иная ракета, или нет. Пока с учетом стоимости отдельных образцов сложно говорить о том, что это будет оружие поля боя. Скорее всего оно будет применяться для поражения особо важных объектов, таких как командные пункты, узлы связи, заводы и объекты инфраструктуры. Но вообще я против того, чтобы из гиперзвукового оружия делали какую-то «серебряную пулю», которая как в сказке убивает любого злого монстра. Если объективно посмотреть на ситуацию, то это всего лишь один из типов вооружений, концепция которого известна уже давно, а практическая разработка началась много десятилетий назад. Оно не способно изменить природу вооруженных конфликтов, как это сделало ядерное оружие, однако в случае бесконтрольного распространения может спровоцировать усиление напряженности между странами и повысить угрозу конфликта. Так что необходимо трезво подходить к этому вопросу и не пороть горячку, а учитывать соответствующие потенциала в переговорах по контролю над вооружениями.

КОНКРЕТНО

Можно условно выделить следующие типы гиперзвуковых вооружений.

- Планирующие крылатые блоки (их еще называют глайдерами), которые выводятся обычными баллистическими ракетами в том числе и за пределы атмосферы, после чего возвращаются в воздушное пространства и летят внутри него на гиперзвуковой скорости. Подтипом глайдеров можно назвать аэробаллистические ракеты, в том числе с неотделяемыми головными частями, по конструкции близкие к обычным баллистическим ракетам, но не покидающие воздушного пространства в ходе своего полета и также способные к интенсивному маневрированию.

- Гиперзвуковые крылатые ракеты – наиболее технический сложный и дорогостоящий вид вооружений, в котором используются особые гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ГПВРД) и топливо.

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