Психотерапевт и диетолог рассказали, как спастись от "осенней хандры"

Специалисты рассказали, как спастись от "осенней хандры" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты онлайн-сервисов СберЗдоровье и СберМаркет рассказали, как справиться с "осенней хандрой".

Эксперты посоветовали питаться бананами, хурмой, тыквой, творогом, авокадо, красным мясом, а также морской рыбой, куриными яйцами, орехами кешью и темным шоколадом.

- В осенне-зимний период, когда солнца становится меньше, многие люди испытывают так называемую “осеннюю хандру”. Как правило, хочется чаще есть сладкое и мучное, однако такой выбор не несет пользы для организма. Для того, чтобы оставаться в тонусе в пасмурное время года, лучше обратить внимание на продукты с содержанием веществ, которые помогают в выработке “гормонов счастья” серотонина и дофамина. К ним можно отнести бананы, творог, куриные яйца, авокадо и др. Также в осенне-зимний период особенно важно употреблять продукты с содержанием витамина D, так как естественное воздействие солнечного света сводится к минимуму. К ним можно отнести морскую рыбу, грибы, молочную продукцию и другое, — сообщила диетолог Маргарита Макуха.

Психотерапевт Виктор Нурдаев пояснил, что многие люди теряют энергию и хорошее настроение из-за недостатка света, которое приводит к повышению выработки мелатонина — гормона, вызывающего вялость и сонливость. Витамин D же способствует выработке серотонина, "гормона счастья".

Напомним, в России за последние пять лет выросло количество запросов про депрессию. В основном пользователи спрашивают экспертов о том, как распознать депрессию и самое главное - как с ней справляться. Кроме того, психологов часто спрашивают о том, как снять стресс с помощью йоги и медитации. В целом, за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Отчасти это объясняется тем, что люди стали внимательнее относиться к своему ментальному здоровью.