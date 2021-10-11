Доктор наук заявила, что каждая вторая женщина в России страдает ожирением

Доля женщин с ожирением выше, чем доля мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдают от ожирения, заявила журналистам доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии министерства здравоохранения РФ Наталия Мазурина в понедельник, 11 октября.

"Это, конечно, повод для того, чтобы предпринимать меры на государственном уровне", - заявила Мазурина.

Немного ниже доля детей, у которых зафиксировали это заболевание. По данным Института детской эндокринологии, от избыточного веса или ожирения страдает каждый пятый ребенок. При этом чаще мальчики, чем девочки, отметила Мазурина.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России увеличилось число детей, которые страдают ожирением. Прирост за год в среднем составил 9%. Такие данные озвучила 30 сентября на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова.