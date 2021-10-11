Путин заявил, что урожай 2021 года практически полностью обеспечил потребности россиян Фото: REUTERS

Урожай сельскохозяйственных культур в России в этом году почти полностью обеспечил потребности населения, заявил президент страны Владимир Путин.

На совещании по научно-техническому обеспечению развития агропромышленного комплекса глава государства отметил, что собрать хороший урожай удалось благодаря усилиям аграриев.

«Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент поздравил аграриев с их профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в России отмечается во второе воскресенье октября. Глава государства в своем обращении к труженикам полей отметил, что именно благодаря их «ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам».