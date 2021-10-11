Путин: У меня со здоровьем все нормально
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на покашливание.
«Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо» – сказал глава государства журналистам.
Путин заговорил о своем здоровье после того, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Путин начал «покашливать», в связи с чем «все заволновались».
Как писал сайт kp.ru, 14 сентября 2021 в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, плановая вакцинация и ревакцинация в Кремле не проводится, однако практически все, кто работает с Путиным, вакцинированы.