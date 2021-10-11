Врач сообщила, что вакцинация детей от коронавируса в РФ может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от коронавируса в РФ может начаться в январе 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции в России может начаться в январе 2022 года, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Я надеюсь, где-то в декабре-январе уже выйдет Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной», – сказала в эфире «Первого канала».

В настоящее время в Москве проходится исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет, а вакцинация эти м же препаратом проводится среди людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что для вакцинации детей от коронавируса пока нет оснований.

Напомним, в начале августа 2021 Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа, разработанную в Петербурге.