Глава центра "Вектор" заявил, что для вакцинации детей от коронавируса нет оснований

В России еще предстоит зарегистрировать вакцину, которую можно было бы безопасно применять на детях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что для вакцинации детей от коронавируса пока нет оснований.

"Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей", - отметил Максютов.

Он добавил, что в России еще предстоит зарегистрировать вакцину, которую можно было бы безопасно применять на детях, пишет ТАСС.

"С учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу пока оснований для начала вакцинации детей и подростков", - подчеркнул Максютов.

Испытания вакцины "Спутник V" на подростках уже начались - они стартовали в июле 2021 года. Исследование включает в себя медобследование и ПЦР-тестирование добровольцев - им будут применять ту же вакцину "Спутник V", что и взрослым, но в меньшей дозировке

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист Министерства здравоохранения РФ назвала 22 недели беременности оптимальным сроком для вакцинации от коронавируса. Прививаться советуют, в том числе, ради здоровья будущего малыша - со временем появляются все новые свидетельства негативного влияния COVID-19 на развитие плода. Например, у ребенка, мать которого перенесла коронавирусную инфекцию на пятой - шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза.