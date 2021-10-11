Спутник сфотографировал новый поток лавы из вулкана на острове Пальма

Новые фото извержения вулкана Кумбре-Вьеха из космоса: уже два потока лавы. Фото: Европейское космическое агентство.

Европейское космическое агентство опубликовало новые снимки канарского вулкана Кумбре-Вьеха. На последних фото, сделанных 10 октября спутниками программы Copernicus Sentinel-2, видно, что вулкан извергает уже не один, а два потока лавы. Второй поток течет параллельно первому.

Напомним, извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября, как сообщалось на сайте kp.ru. Потоки лавы прошли по району, жители которого были заранее эвакуированы. По состоянию на 8 октября было разрушено более 1100 зданий. О жертвах среди населения не сообщалось.

По оценкам ученых, извержение Кумбре-Вьеха может длиться до трех месяцев. Накануне в результате частичного обрушения вулкана новый поток лавы начал следовать вниз по хребту Кумбре-Вьеха к западному берегу острова и далее к океану.