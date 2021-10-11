Сенатор Пушков назвал циничными просьбы ЕС к России повысить поставки газа Фото: РИА Новости

Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично, заявил «Известиям» глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Выглядит крайне цинично, учитывая, что одновременно они вводят против России санкции, посыпают угрозами. Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – сказал парламентарий в интервью «Известиям».

Как отметил Пушков, не только европейцы, но и американцы закупают углеводороды у России, но Европа оказалась не выгодной позиции из-за своей неправильной политики.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз продлил на год действие механизма, в рамках которого он вводит санкции против тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за распространение и применение химического оружия.