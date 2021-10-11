Lego пообещала освободить свои игрушки от гендерных стереотипов Фото: Instagram

Компания Lego group намерена сдедат сови конструкторы «гендерно независимыми».

«Компания привержена тому, чтобы сделать игру в Lego более инклюзивной и не дать гендерным стереотипам ограничить творческие устремления детей сейчас и в будущем», – сказано в заявлении на сайте компании.

Как писал сайт kp.ru, зимой 2021 демократы в Палате представителей конгресса США предложили установить в законодательном органе новые правила обращения друг к другу. В частности, исключить из лексикона местоимения «он» и «она», заменив их на гендерно нейтральные слова «представитель» или «делегат».

Ранее преподаватели Университета Пенсильвании проголосовали за отказ от употребления терминов «первокурсник», «второкурсник» и «старшекурсник» в описаниях учебных курсов и программ, сочтя их сексистскими.

Тем временем в Великобритании сторонники секс-меньшинств требуют от работодателей отказаться от слова «мама».