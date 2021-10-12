Экономист Финогенова рассказала о повышении пенсий россиян в 2022 году на 5,9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в 2022 году гражданам будут выплачивать проиндексированные страховые пенсии. С 1 января они вырастут на 5,9%, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказала профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

- С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной - 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%, - рассказала экономист агентству "Прайм".

Со следующего года, как отметила эксперт, женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем эта сумма составит 2 613 рублей. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.

Напомним, в 2021 году с 1 октября в России повысили пенсии военным. Прибавку получат около 2,6 миллиона военных пенсионеров.