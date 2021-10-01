Россиянам напомнили об изменениях пенсий и зарплат с 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 октября 2021 года вступают в силу сразу несколько новых законов и правил, которые коснутся многих граждан.

В частности, речь идет о повышении размера окладов. Нововведение коснется военнослужащих граждан, сотрудников полиции, таможенников, пожарных, сотрудников системы исполнения наказаний, некоторых работников Фельдъегерской службы. Оклады повысятся на 3,7%.

Также с 1 октября в РФ повысят пенсии военным. Прибавку получат около 2,6 миллиона военных пенсионеров.

Однако это еще далеко не все изменения, которые коснуться россиян. Теперь пособия на первого и второго ребенка для семей с низким доходом c октября будут переводиться только на карты "Мир". Практически все остальные виды выплат от государства уже можно получать лишь на эту карту - национальной, а не зарубежной платежной системы.