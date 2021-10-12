Росгвардия предлагает изменить правила выдачи лицензии на оружие не прошедшим проверку ФСБ и МВД Фото: Иван ВИСЛОВ

Росгвардия подготовила законопроект, в котором предлагается не выдавать гражданам лицензию на приобретение оружия, если они не прошли проверку ФСБ и МВД.

Данные изменения в правилах выдачи документа направлены на то, чтобы не позволить получить оружие людям, причастным к экстремистским и террористическим группировкам. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проектом предусматривается не только отказ в выдаче лицензии на оружие, но и аннулирование ранее выданных разрешений.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года. Это правило не коснется только тех россиян, которые прошли и проходят сейчас военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, у кого есть воинские или специальные звания и классные чины юстиции.