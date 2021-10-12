Инфекционист Поздняков заявил о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию женщин и мужчин

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков заявил, что коронавирус оказывает влияние на репродуктивную функцию.

По его словам, это касается и женщин, и мужчин. Однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока только изучается экспертами.

- SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого процесса еще не выяснены, поскольку прошло мало времени для накопления данных.... Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию, - рассказал специалист РИА Новости